Война в Газе в ночь на 23.12.2024: удары по целям в секторе, сообщается о семи убитых

В ночь на 23 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и на юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Джунди в районе Аш-Шааф, на востоке города Газа, есть убитый и раненые; ЦАХАЛ взрывал дома в районе Джабалии.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на севере Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели на западе и севере Нусейрата.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю в районе Мауаси, к западу от Хан-Юниса, двое убитых, есть раненые.

Источники в Газе опубликовали фотографии четверых погибших в результате точечной ликвидации, осуществленной ВВС Израиля в гуманитарной зоне Хан-Юниса. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, целью ликвидации были боевики ХАМАСа. В соответствии с опубликованными палестинскими источниками данными, все четверо погибших – взрослые мужчины.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 23 декабря.