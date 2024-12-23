Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Днем ожидаются дожди на севере страны, временами с грозами. Вечером-ночью возможны дожди в центре.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 9-18, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник-четверг будет малооблачно, температура существенно не изменится.