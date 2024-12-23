Пресс-служба ЦАХАЛа: в Сирии найден фрагмент спасательного вертолета, разбившегося 50 лет назад

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, израильские военнослужащие обнаружили на территории Сирии фрагмент вертолета израильских ВВС, разбившегося 50 лет назад. Это произошло в ходе действий подразделения "Шальдаг" и 810-й горной бригады ЦАХАЛа.

Найденная головка ротора принадлежала транспортному вертолету Super Frelon французского производства с бортовым номером 17. В Израиле данные вертолеты назывались "Оса" и входили в состав 114-й эскадрильи. Вертолет разбился 27 апреля 1974 года во время выполнения миссии по эвакуации израильских десантников, получивших ранения в бою.

Погибли члены экипажа: пилоты вертолета майор Голан Леви и лейтенант Амир Амит, бортовые механики старшие сержанты Яаков Бернхайм и Яаков Роль, врач подразделения 669 майор Ахикам Авни Файнштейн, фельдшер подразделения 669 сержант Меир Розенштрох. После крушения их тела были доставлены в Израиль.

Бойцы подразделения 669 и подразделения "Эйтан" высадились на горе Хермон, чтобы вывезти ротор, часть боевого наследия ЦАХАЛа. Они прочесали территорию, чтобы убедиться: здесь нет личных вещей погибших военнослужащих. ЦАХАЛ выражает соболезнования семьям погибших и продолжает сопровождать их.

Сообщения о том, что на сирийской части горы Хермон обнаружены фрагменты вертолета ЦАХАЛа, появились в СМИ еще минувшим днем. 23 декабря армейская пресс-служба подтвердила их официально.