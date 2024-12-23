"Дело 4000": прокуратура намерена отстаивать все 315 эпизодов обвинительного заключения

Прокуратура сообщила судьям, что все 315 эпизодов "вмешательства в работу портала Walla", содержащиеся в обвинительном заключении по "делу 4000", остаются в силе.

Прокуратура сделала это заявление перед началом пятого дня свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В конце прошлой неделе судья Одед Шахам задал вопрос представителю обвинения Иегудит Тирош о степени уверенности обвинения в том, что Нетаниягу знал, понимал и лично предпринимал активные действия для того, чтобы повлиять на процесс освещения его деятельности на портале Walla. Вопрос последовал после того, как выяснилось, что в более чем 80 эпизодах речь не шла о вмешательстве Нетаниягу или кого-либо из его окружения в работу портала Walla.

По словам адвоката Амита Хадада, представляющего Нетаниягу, в этих случаях речь шла о "самоцензуре портала, продиктованной распоряжениями владельца Шауля Аловича".

Адвокат Хадад потребовал удалить из обвинительного заключения еще 59 эпизодов обращения к редакции Walla с просьбой изменить те или иные статьи. Хадад отметил, что просьбы посутпали со стороны Нира Хефеца, бывшего советника премьер-министра, а также со стороны Зеэва Рубинштейна, приближенного премьера.

По заявлению прокуратуры, обвинение никогда не утверждало, что Нетаниягу знал о каждом эпизоде. "В обвинительном заключении речь идет об общем знакомстве с "системой требований по изменению порядка освещения его деятельности".

"Нетаниягу создал механизм влияния на систему и был в курсе того, что этот механизм функционирует", - говорится в заявлении прокуратуры.

23 декабря в Окружном суде Тель-Авива возобновятся свидетельские показания Биньямина Нетаниягу. Главу правительства продолжит допрашивать адвокат Амит Хадад. Опрос касается "дела 4000", в рамках которого Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия.