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Израиль

Пожар в Иерусалиме, десятки пострадавших

Иерусалим
Пожары
время публикации: 23 декабря 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 08:55
Пожар в Иерусалиме, десятки пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром 23 декабря в Иерусалиме на улице Давид Елин возник пожар, в результате которого пострадали десятки людей.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о примерно 40 пострадавших, которые были направлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем".

Трое пострадавших (18-25 лет) в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести (18 лет и 32 года), остальные получили легкие отравления дымом.

Причина возгорания выясняется.

Израиль
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