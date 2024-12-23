Пожар в Иерусалиме, десятки пострадавших

Утром 23 декабря в Иерусалиме на улице Давид Елин возник пожар, в результате которого пострадали десятки людей.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о примерно 40 пострадавших, которые были направлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем".

Трое пострадавших (18-25 лет) в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести (18 лет и 32 года), остальные получили легкие отравления дымом.

Причина возгорания выясняется.