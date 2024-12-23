Лапид: "Нам нужна государственная следственная комиссия, прямо сейчас"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 23 декабря, на заседании фракции заявил: "В рамках бесконечных попыток Нетаниягу и его команды избежать ответственности за катастрофу 7 октября и помешать созданию государственной следственной комиссии, теперь они пытаются продвинуть политическую следственную комиссию, которая будет сформирована совместно коалицией и оппозицией. Я заявляю: этого не будет... Мы не будем частью обмана, единственная цель которого – предотвратить тщательное и объективное расследование обстоятельств, которые привели к катастрофе 7 октября".

"Предложение коалиции также предполагает, что если оппозиция не будет сотрудничать, то президент будет выбирать представителей комиссии. Я заявляю: и этого не будет. Президент Герцог не опозорит себя и не опозорит институт президентства, сотрудничая с этими грубым попыткой избежать ответственности", – заверил Лапид.

"Единственная комиссия, которая может быть создана, единственная комиссия, на которую можно будет полагаться – это государственная следственная комиссия", – подчеркнул лидер оппозиции.

"Государственная следственная комиссия не предназначена только для расследования прошлого, но и для обеспечения будущего. Пока события не будут расследованы самым тщательным образом, над нами висит угроза, что будет ещё одно 7 октября, ещё одна катастрофа, возможно, более ужасная, чем предыдущая. Чтобы этого избежать, нам нужна государственная следственная комиссия, прямо сейчас", – сказал Яир Лапид.

Отвечая на вопросы журналистов, Лапид заявил, что расследование дела об утечке секретных документов должно продолжаться, несмотря на просьбы об амнистии для прапорщика А.