Либерман: "Израиль ведет войну не на семь, а на восемь фронтов"

В понедельник, 23 декабря, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Израиль ведет войну не на семь, а на восемь фронтов. Восьмой фронт самый опасный – внутренний".

"Коалиция, которая продвигает закон об уклонении от службы и отказывается от создания государственной следственной комиссии, разваливает армию. То что, делает сегодня коалиция – это только первый шаг – главное, что они хотят сделать, это взять под контроль 12-й канал", – заявил лидер НДИ.

"Армия должна провести исследование о влиянии этих законопроектов на боеготовность армии", – считает Либерман.

Далее лидер НДИ сказал: "По поводу Ирана – я давно говорю и очень рад, что те, кто возражали – сейчас согласны со мной. Но медийный взрыв последних дней на иранскую тему – это попытка снять с повестки дня последние расследования в отношении Нетаниягу. Я считаю, что Нетаниягу дал молчаливое согласие на создание палестинского государства одновременно с согласием на атомную программу Саудовской Аравии".

"По поводу сделки – знаю, что есть возможность вернуть всех единоразово. Нетаниягу не делает этого исключительно по политическим мотивам", – заявил Либерман.