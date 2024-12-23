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Израиль

В Негеве задержаны двое подозреваемых в контрабанде оружия

время публикации: 23 декабря 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 17:36
В Негеве задержаны двое подозреваемых в контрабанде оружия
Пресс-служба полиции Израиля

Полицейские и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) задержали двух жителей Негева по подозрению в контрабанде оружия из Египта. Конфискованы автоматическая винтовка М-16 и патроны к ней.

Названы имена задержанных: Захар Абу Ракайк и Имад Уашла. В ходе следствия установлено, что они были причастны к попытке контрабанде восьми пистолетов и патронов на границе с Синаем 19 октября 2024 года. Тогда контрабандисты использовали квадрокоптер.

Израиль
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