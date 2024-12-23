ХАМАС приветствовал теракт на севере Иерусалима еще до того, как он был признан терактом

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление, в котором приветствует теракт в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. В заявлении ХАМАСа сказано, что нападение было совершено на КПП "Хизмэ". Хотя на самом деле, речь идет о происшествии на улице Сайерет Духифат, довольно далеко от КПП.

Примечательно, что ХАМАС заявил о поддержке "естественного ответа на истребительную войну оккупантов против нашего народа в Газе, планы трансфера на оккупированном Западном берегу и агрессию поселенцев, особенно Храмовых групп, против благословенной мечети Аль-Акса" еще до того, как власти Израиля официально объявили происшедшее терактом – враждебной акцией на почве национальной или религиозной ненависти.

Расследование продолжается. Установлено, что нападение совершил житель одного из арабских кварталов Иерусалима (примерно 30 лет), который ехал на автомобиле, притормозил, вышел из машины с ножом в руках и напал на охранника. По нападавшему был открыт огонь на поражение. Он был тяжело ранен. Его доставили под охраной в одну из иерусалимских больниц.