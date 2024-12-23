МАДА сообщает о пострадавшем в результате нападения возле перекрестка Нир-Цви

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 20:54 поступило сообщение об инциденте, связанном с насилием, в результате которого пострадал, по меньшей мере, один человек.

Пострадавшего привезли навстречу машине скорой помощи в район перекрестка Нир-Цви. Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет, после чего повезли его в больницу "Шамир - Асаф а-Рофэ".

Сообщается, что мужчина получил проникающее ранение, он находится в тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.