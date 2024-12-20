20-летний житель Акко задержан за сексуальные домогательства к 76-летней женщине
время публикации: 20 декабря 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 13:49
В полицию Акко поступило сообщение от 76-летней женщины, которая подверглась сексуализированному насилию в лифте жилого дома.
Пострадавшая рассказала, что когда она ехала в лифте с молодым человеком, тот внезапно обнажился, продемонстрировал ей свои гениталии, а затем сбежал.
Сотрудники полиции немедленно начали расследование, им удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого, 20-летнего жителя Акко. В четверг вечером следователи прибыли к нему домой и арестовали его для допроса при попытке сбежать через окно.
После допроса подозреваемый был помещен под стражу.
Полиция будет просить продлить срок его предварительного ареста.
Ссылки по теме