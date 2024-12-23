Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23.12.2024: операции в Калькилии и около Рамаллы
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 декабря действовали в Калькилии, около Рамаллы (в Аль-Бире, Каландии), около Бейт-Лехема (в Туку), около Хеврона (в Аль-Фауаре).
Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 декабря.
Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима.