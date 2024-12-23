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Израиль

Полиция задержала подозреваемого в совершении развратных действий в автобусах

Сексуальное насилие
Полиция
время публикации: 23 декабря 2024 г., 11:21 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 11:21
Полиция задержала подозреваемого в совершении развратных действий в автобусах
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила о задержании жителя Иерусалиме, подозреваемого в совершении серии развратных действий в автобусах столицы.

Первая жалоба поступила в полицию в октябре прошлого года. Согласно жалобе, преступник прижался к пассажирке в автобусе, и на определенном этапе жертва заметила, что он оставил на её одежде судебно-медицинские улики.

По данным следствия, подозреваемый использовал скопление пассажиров на автобусных остановках и во время поездок в самих автобусах по всему городу. При этом подозреваемый имел привычку прижиматься к своим жертвам вплотную под видом большой загруженности автобуса или под предлогом потери равновесия при торможении автобуса.

Полиция просит лиц, пострадавших от действий подозреваемого, Ицхака Меира Дисина, обратиться в любое отделение полиции или по номеру 100.

Израиль
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