В бою на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

Капитан Илай Гавриэль Атедги, 22 года, из Кирьят-Моцкина, заместитель командира роты 92-го батальона "Шимшон" 900-й пехотной бригады "Кфир".

Старший сержант Нетанэль Песах, 21 год, из Элазара, боец 92-го батальона "Шимшон" 900-й пехотной бригады "Кфир".

Старший сержант резерва Гилель Динер, 21 год, из Тальмона, боец 92-го батальона "Шимшон" 900-й пехотной бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 821 военнослужащий ЦАХАЛа.