Эхо "черной субботы": в округе Эшколь обнаружены две гранаты, оставленные террористами ХАМАСа

Полицейские саперы нейтрализовали две осколочные гранаты, которые были обнаружены на пустыре в окрестностях сектора Газы: речь идет о боеприпасах, используемых террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Гранаты были обнаружены гражданином неподалеку от Тель-Гама на территории окружного совета Эшколь. Он сообщил о своей находке в полицию, и вскоре на место прибыли полицейские саперы, которые уничтожили найденные гранаты и обыскали территорию, чтобы исключить возможность дополнительных угроз.

Полиция напоминает: в случае обнаружения неопознанного предмета следует отойти подальше и немедленно сообщить в полицию по телефону 100. Полиция и ЦАХАЛ работают над удалением и нейтрализацией сотен неразорвавшихся боеприпасов на открытой местности как на севере, так и на юге Израиля, и важно помнить, что на территории вблизи зоны противостояния может быть множество ракет, снарядов и других боеприпасов.