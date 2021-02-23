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NEWSru.co.il :: В Израиле23 февраля 2021 г., 21:06

Во время Пурима в Израиле будет действовать "комендантский час"

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Во время Пурима в Израиле будет действовать "комендантский час"

Члены кабинета министров поддержали предложение минздрава о введении на время Пурима ночного "комендантского часа" с тем, чтобы сдержать распространение вируса.

Ограничения будут действовать с четверга, 25 февраля, до воскресенья, 28 февраля.

"Комендантский час" будет начинаться в 20:30 и заканчиваться в 05:00.

На время действия "комендантского часа" вводится запрет на удаление от места жительства более, чем на 1 км. Запрещено ходить в гости или принимать гостей.


Междугородние трассы будут "закрываться" уже в 20:00.

В сообщении пресс-службы минздрава подчеркивается, что в течение всех праздничных дней, вне зависимости от времени суток, будут действовать введенные ранее ограничение на проведение мероприятий с участием более 20 человек на свежем воздухе и 10 - в помещении. Запрещено проведение праздничных шествий, конференций, представлений.

Министерство транспорта до начала четверга должно определиться с ограничениями, которые будут действовать на транспорте в конце недели.

За решение о введении ограничений проголосовали все члены правительства, кроме министра культуры и спорта Хили Троппера, который требовал сделать исключение для проведения культурных мероприятий во время праздника. Сайт N12 написал, что спор между Троппером и Нетаниягу прекратил Бени Ганц, который отметил, что речь идет о небольшом количестве людей, которые пострадают в результате отмены праздничных мероприятий, и им будут выплачены компенсации. Юридический советник Авихай Мандельблит напомнил Ганцу, что пока нет никакого официального решения о компенсации за срыв культурных мероприятий во время Пурима. На это Биньямин Нетаниягу пообещал, что такое решение будет принято.

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