В ближайшие дни в Израиль прилетят пять рейсов с репатриантами

Министерство алии и интеграции сообщило о решении не отменять пять рейсов с репатриантами, которые прилетят в Израиль на этой неделе - со среды по пятницу.

Речь идет об авиарейсах с репатриантами из Франции, Украины, России, Южной Америки и Эфиопии.

Все репатрианты будут сразу по прилету отправлены на автобусах в гостиницы для прохожденя карантина. При этом в "карантинные" гостиницы запрещено селить людей старше 70 лет, если они прилетели одни, а также домашних животных.

В министерстве алии и интеграции сначала уточнили, что репатрианты могут, как и раньше, везти с собой домашних животных, но при условии, что здесь их смогут забрать уже проживающие в Израиле родственники или знакомые. Однако позже стало известно, что это ошибочная информация, и комиссия по специальным случаям, которая отвечает за все прилетающие рейсы, запрещает в настоящий момент ввоз домашних питомцев.

Пока не принято решение о том, будут ли осуществляться рейсы с репатриантами в дальнейшем, пока действует распоряжение правительства о окращении числа людей, въезжающих в страну, до 200 человек в день.