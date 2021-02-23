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NEWSru.co.il :: В Израиле23 февраля 2021 г., 09:47

В ближайшие дни в Израиль прилетят пять рейсов с репатриантами

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В ближайшие дни в Израиль прилетят пять рейсов с репатриантами, но на них не будет одиночек старше 70 лет

Министерство алии и интеграции сообщило о решении не отменять пять рейсов с репатриантами, которые прилетят в Израиль на этой неделе - со среды по пятницу.

Речь идет об авиарейсах с репатриантами из Франции, Украины, России, Южной Америки и Эфиопии.

Все репатрианты будут сразу по прилету отправлены на автобусах в гостиницы для прохожденя карантина. При этом в "карантинные" гостиницы запрещено селить людей старше 70 лет, если они прилетели одни, а также домашних животных.

В министерстве алии и интеграции сначала уточнили, что репатрианты могут, как и раньше, везти с собой домашних животных, но при условии, что здесь их смогут забрать уже проживающие в Израиле родственники или знакомые. Однако позже стало известно, что это ошибочная информация, и комиссия по специальным случаям, которая отвечает за все прилетающие рейсы, запрещает в настоящий момент ввоз домашних питомцев.


Пока не принято решение о том, будут ли осуществляться рейсы с репатриантами в дальнейшем, пока действует распоряжение правительства о окращении числа людей, въезжающих в страну, до 200 человек в день.

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