Ответный удар ЦАХАЛа по целям в Газе. Подробности

Около 6 утра в четверг, 23 февраля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

Были атакованы объекты террористической организации ХАМАС. Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта организация контролирует сектор.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что истребители израильских ВВС атаковали объект ХАМАСа по производству оружия, расположенный в центре сектора Газы. Также был атакован военный комплекс ХАМАСа на севере сектора. Отмечается, что этот комплекс использовался, помимо прочего, для хранения оружия морских сил ХАМАСа. Комплекс расположен рядом с мечетью, поликлиникой, школой, гостиницей и полицейским участком.

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Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали два объекта к западу от города Газа (по меньшей мере одна ракета) и в центре сектора Газы, возле лагеря беженцев Аль-Бурейдж. Повреждены несколько зданий. Заявляется, что "ПВО сил сопротивления" обстреливали израильские самолеты из зенитных пулеметов.

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Отметим, что на этот раз удары по целям в Газе были нанесены примерно через два часа после ракетного обстрела из Газы.

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Около 4 часов утра из сектора Газы по территории Израиля были выпущены шесть ракет. Пять из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол", шестая упала на открытой местности. Сигналы тревоги "Цева адом" были слышны в Ашкелоне, Сдероте и населенных пунктах около границы Газы.

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Очевидно, ракетный обстрел из Газы был символическим ответом террористических группировок на недавнюю спецоперацию в Шхеме, где были ликвидированы не менее шести боевиков (согласно палестинским источникам).

Обстрел израильской территории, по всей видимости, был осуществлен боевиками "Исламского джихада". Но эта террористическая организация не заявляла о своей ответственности за обстрел.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

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Февраль. 14 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.