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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на востоке Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 23 февраля 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 13:35
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на востоке Ливана
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали военные объекты с ракетными установками и оружием в районе Баальбека, на востоке Ливана, и нескольких других районах на юге Ливана, где была обнаружена деятельность террористической организации "Хизбалла".

Это вторая волна авиаударов ЦАХАЛа по целям в Ливане за сегодняшний день.

Несколько часов назад ЦАХАЛ подтвердил, что утром 23 февраля израильские ВВС атаковали военный объект с ракетными установками и оружием на территории Ливана, где была обнаружена активность "Хизбаллы". Кроме того, на юге Ливана были атакованы несколько пусковых установок "Хизбаллы", представлявших угрозу гражданам Израиля.

Напомним, что сегодня в Бейруте проходят похороны бывшего лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, который был уничтожен 27 сентября 2024 года.

Израиль
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