Суд предоставил правительству дополнительную отсрочку для создания госкомиссии

Высший суд справедливости (БАГАЦ) предоставил правительству дополнительную отсрочку для определения позиции по поводу создания государственной следственной комиссии.

Правительство должно предоставить свой ответ не позднее 11 мая.

Это решение означает, что суд утвердил решение правительства отложить обсуждение вопроса на три

месяца.

Решение было принято судьями Давидом Минцем, Йосефом Эльроном и Иехиелем Кашером.

Организации "Зулат" и другие, подавшие иск в БАГАЦ с требованием обязать правительство немедленно создать государственную следственную комиссию, подвергли критике решение суда. "Это решение позволяет правительству продолжить делать то, что оно делает уже много месяцев – не начинать расследование самого крупного в истории государства провала", – заявили истцы.