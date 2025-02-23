ЦАХАЛ подтвердил авиаудары по ракетным установкам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 23 февраля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:04
ЦАХАЛ подтвердил, что утром 23 февраля израильские ВВС атаковали военный объект с ракетными установками и оружием на территории Ливана, где была обнаружена активность "Хизбаллы".
Кроме того, на юге Ливана были атакованы несколько пусковых установок "Хизбаллы", представлявших угрозу гражданам Израиля.
Напомним, что сегодня в Бейруте проходят похороны бывшего лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, который был уничтожен 27 сентября 2024 года.