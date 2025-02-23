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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил авиаудары по ракетным установкам "Хизбаллы" в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 23 февраля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:04
ЦАХАЛ подтвердил авиаудары по ракетным установкам "Хизбаллы" в Ливане
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ подтвердил, что утром 23 февраля израильские ВВС атаковали военный объект с ракетными установками и оружием на территории Ливана, где была обнаружена активность "Хизбаллы".

Кроме того, на юге Ливана были атакованы несколько пусковых установок "Хизбаллы", представлявших угрозу гражданам Израиля.

Напомним, что сегодня в Бейруте проходят похороны бывшего лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, который был уничтожен 27 сентября 2024 года.

Израиль
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