Задержка освобождения террористов. ХАМАС потребовал от посредников оказать давление на Израиль

Террористическая организация ХАМАС заявила протест в связи с решением властей Израиля приостановить процесс освобождения заключенных-террористов.

В ночь на 23 февраля канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала следующее заявление: "Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАСа, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера (22 февраля), до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний".

Представитель ХАМАСа Иззат ар-Ришк заявил: "ХАМАС решительно осуждает решение Израиля отложить освобождение палестинских заключенных – этот шаг в очередной раз демонстрирует нежелание другой стороны выполнять условия соглашения... Требуем, чтобы посредники и все мировое сообщество оказали давление на Израиль и заставили его отпустить из тюрем наших заключенных без каких-либо задержек".