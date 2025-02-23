ЦАХАЛ расширяет операцию "Железная стена" в Самарии: подключены "Нахаль", "Дувдеван" и танкисты

ЦАХАЛ объявил о расширении антитеррористической операции "Железная стена" в Самарии. Вводятся силы бригады "Нахаль", спецназа "Дувдеван" и танки.

В частности, сообщается, что танки будут действовать в Дженине.

Накануне утром источники в ПА сообщали, что танки ЦАХАЛа замечены около Дженина.

Также продолжаются боевые действия в районе Туль-Карема.