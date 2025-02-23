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Израиль

ЦАХАЛ расширяет операцию "Железная стена" в Самарии: подключены "Нахаль", "Дувдеван" и танкисты

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 23 февраля 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:32
ЦАХАЛ расширяет операцию "Железная стена" в Самарии: подключены "Нахаль", "Дувдеван" и танкисты
Nati Shohat/ Flash90

ЦАХАЛ объявил о расширении антитеррористической операции "Железная стена" в Самарии. Вводятся силы бригады "Нахаль", спецназа "Дувдеван" и танки.

В частности, сообщается, что танки будут действовать в Дженине.

Накануне утром источники в ПА сообщали, что танки ЦАХАЛа замечены около Дженина.

Также продолжаются боевые действия в районе Туль-Карема.

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