ЦАХАЛ расширяет операцию "Железная стена" в Самарии: подключены "Нахаль", "Дувдеван" и танкисты
время публикации: 23 февраля 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:32
ЦАХАЛ объявил о расширении антитеррористической операции "Железная стена" в Самарии. Вводятся силы бригады "Нахаль", спецназа "Дувдеван" и танки.
В частности, сообщается, что танки будут действовать в Дженине.
Накануне утром источники в ПА сообщали, что танки ЦАХАЛа замечены около Дженина.
Также продолжаются боевые действия в районе Туль-Карема.