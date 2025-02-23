ЦАХАЛ: за выходные в Иудее и Самарии были задержаны 26 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщает, что в минувшие выходные в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны 26 подозреваемых в терроре, конфискованы три единицы оружия.

Операции проводились в Дженине, Туль-Кареме, Нур аш-Шамсе, Шхеме, Кабатии, Дир-Кадисе.

Ранее ЦАХАЛ объявил о расширении антитеррористической операции "Железная стена" в Самарии. Вводятся силы бригады "Нахаль", спецназа "Дувдеван" и танки. В частности, сообщается, что танки будут действовать в Дженине. Также продолжаются боевые действия в районе Туль-Карема.

Отметим, что с 2002 года танки при ведении боевых действий в Самарии и Иудее ЦАХАЛом не применялись.