В Кнессете обсудят лишение женского движения "Бонот альтернатива" налоговых льгот

Финансовая комиссия Кнессета обсудит в понедельник, 24 февраля, список некоммерческих организаций ("амутот"), которые в текущем 2025 году получат налоговые льготы на пожертвования по так называемому "параграфу 46". В числе НКО, подавших заявку на эту льготу – женская организация "Бонот альтернатива" ("Строим альтернативу"), целями которой заявлены продвижение прав женщин, равенство, представительство женщин в государственных и общественных структурах, а также продвижение их статуса на рынке труда.

Однако, как отмечает "Исраэль а-Йом", фактическая деятельность организации служит явной политической повестке – в частности, активистки и активисты "Бонот альтернатива" принимают активное участие в протестах против судебной реформы и в демонстрациях с требованием немедленной сделки с террористами, они активно критикуют правительство как в вопросе освобождения заложников, так и в отношении других вопросов, призывают к досрочным выборам и поддерживают определенные (преимущественно левые) политические партии.

Так, официальная реакция "Бонот альтернатива" на дискуссии о продлении соглашения о прекращении огня и возвращения заложников никак не затрагивала права женщин и звучала следующим образом: "Правительство Смотрича не хочет продолжения соглашения о возвращении заложников, настоящий премьер-министр Бецалель Смотрич не разрешает Нетаниягу вернуть заложников и закончить войну".

"Бонот альтернатива" призывают своих подписчиков в социальных сетях вступать в левые партии и принимать участие в партийной деятельности, чтобы "строить феминистскую политическую силу", и указывают, что нынешнее правительство "худшее в истории государства правительство для женщин".

Представители "Бонот альтернатива" прокомментировали эти претензии так: "Мы гордимся всем спектром нашей деятельности для женщин Израиля, представительство женщин в израильском правительстве находится на самом низком уровне за многие поколения, и мы должны изменить эту мрачную реальность".

Напомним, на прошлой неделе Форум "Коэлет" восстановил свои права на налоговые льготы, которых организацию лишили после обращения депутатов от оппозиции в финансовую комиссию Кнессета с жалобой на "политизацию" движения.

После тщательного изучения вопроса Налоговое управление решило вернуть Форум "Коэлет" в список получателей налоговых льгот на основании 46 статьи (возврат подоходного налога с пожертвований). После того, как финансовая комиссия Кнессета утвердит это решение, частные лица и организации, которые жертвуют средства на деятельность Форума "Коэлет", вновь смогут оформить возврат подоходного налога на пожертвованную сумму.