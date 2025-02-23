Задержан "наркохамасник" из Рас аль-Амуда
время публикации: 23 февраля 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 15:18
Полиция задержала жителя Рас аль-Амуда (арабский район Иерусалима), примерно 20 лет, у которого при обыске в доме были найдены боеприпасы, наркотики и атрибутика террористической организации.
Судя по фотографии, предоставленной пресс-службой полиции, интересы задержанного были разнообразными: он хранил патроны, марихуану, флаг "Организации освобождения Палестины" и ленты с символикой ХАМАСа.
Суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 25 февраля.