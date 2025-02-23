Подано обвинение против группы контрабандистов из Негева и ПА
время публикации: 23 февраля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 15:07
Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают пресечении в Негеве попытки контрабанды оружия – конфискованы 34 пистолета и четыре единицы длинноствольного оружия.
В рамках проводимого расследования были задержаны десять подозреваемых – шесть жителей бедуинской деревни Бир-Хадж, еще трое жителей Негева (без указания места проживания) и один житель Палестинской автономии. Подано обвинительное заключение.
Расследование показало, что эта группа была причастна как минимум к двум операциям с целью контрабанды оружия из Иордании во второй половине 2024 года.
Судя по данным следствия, главарем был 28-летний Фуаз Альтуши из Бир-Хаджа. Члены банды получали за свою "работу" десятки тысяч шекелей.
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