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Израиль

Подано обвинение против группы контрабандистов из Негева и ПА

Прокуратура
Вооружения
Контрабанда
время публикации: 23 февраля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 15:07
Подано обвинение против группы контрабандистов из Негева и ПА
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают пресечении в Негеве попытки контрабанды оружия – конфискованы 34 пистолета и четыре единицы длинноствольного оружия.

В рамках проводимого расследования были задержаны десять подозреваемых – шесть жителей бедуинской деревни Бир-Хадж, еще трое жителей Негева (без указания места проживания) и один житель Палестинской автономии. Подано обвинительное заключение.

Расследование показало, что эта группа была причастна как минимум к двум операциям с целью контрабанды оружия из Иордании во второй половине 2024 года.

Судя по данным следствия, главарем был 28-летний Фуаз Альтуши из Бир-Хаджа. Члены банды получали за свою "работу" десятки тысяч шекелей.

Израиль
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