Подано обвинение против группы контрабандистов из Негева и ПА

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают пресечении в Негеве попытки контрабанды оружия – конфискованы 34 пистолета и четыре единицы длинноствольного оружия.

В рамках проводимого расследования были задержаны десять подозреваемых – шесть жителей бедуинской деревни Бир-Хадж, еще трое жителей Негева (без указания места проживания) и один житель Палестинской автономии. Подано обвинительное заключение.

Расследование показало, что эта группа была причастна как минимум к двум операциям с целью контрабанды оружия из Иордании во второй половине 2024 года.

Судя по данным следствия, главарем был 28-летний Фуаз Альтуши из Бир-Хаджа. Члены банды получали за свою "работу" десятки тысяч шекелей.