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Израиль

Житель Ашдода обвинен в сексуальных преступлениях в отношении ученика

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 23 февраля 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 13:21
Житель Ашдода обвинен в сексуальных преступлениях в отношении ученика
Flash90

В окружной суд Беэр-Шевы подано обвинительное заключение против Йеошуа Гехта, жителя Ашдода. В обвинении сказано, что он на протяжении двух лет совершал сексуальные преступления в отношении своего ученика, когда тому было 12,5 лет.

Судя по обвинительному заключению, будучи учителем несовершеннолетнего, Гехт регулярно совершал против него сексуальные преступления. Речь идет как о непристойных действиях, так и об изнасилованиях.

Когда и где совершались эти преступления, не сообщается. Имя жертвы не публикуется.

Израиль
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