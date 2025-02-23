Житель Ашдода обвинен в сексуальных преступлениях в отношении ученика
время публикации: 23 февраля 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 13:21
В окружной суд Беэр-Шевы подано обвинительное заключение против Йеошуа Гехта, жителя Ашдода. В обвинении сказано, что он на протяжении двух лет совершал сексуальные преступления в отношении своего ученика, когда тому было 12,5 лет.
Судя по обвинительному заключению, будучи учителем несовершеннолетнего, Гехт регулярно совершал против него сексуальные преступления. Речь идет как о непристойных действиях, так и об изнасилованиях.
Когда и где совершались эти преступления, не сообщается. Имя жертвы не публикуется.