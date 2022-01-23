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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 12:35

"Мясник из Акко", зарезавший в 2018 году жену, приговорен к 21 году тюремного заключения

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"Мясник из Акко", зарезавший в 2018 году жену, приговорен к 21 году тюремного заключения

Окружной суд Хайфы приговорил к 21 году тюремного заключения 37-летнего Мухаммада Лававиди, который в декабре 2018 года убил свою жену Иман Ахмад Авад, перерезав ей горло.

Осужденный, работавший мясником, получил прозвище "мясник из Акко".

29-летняя Иман Авад была убита 11 декабря 2018 года в собственной квартире в Акко. Муж сначала зарезал супругу, а потом вызвал полицию, заявив, что нашел жену мертвой. Несколько недель спустя мужчина признался в убийстве.


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