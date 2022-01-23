"Мясник из Акко", зарезавший в 2018 году жену, приговорен к 21 году тюремного заключения
Окружной суд Хайфы приговорил к 21 году тюремного заключения 37-летнего Мухаммада Лававиди, который в декабре 2018 года убил свою жену Иман Ахмад Авад, перерезав ей горло.
Осужденный, работавший мясником, получил прозвище "мясник из Акко".
29-летняя Иман Авад была убита 11 декабря 2018 года в собственной квартире в Акко. Муж сначала зарезал супругу, а потом вызвал полицию, заявив, что нашел жену мертвой. Несколько недель спустя мужчина признался в убийстве.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2018
В Акко убита 30-летняя женщина. Полиция допрашивает ее мужа
В Акко убита 30-летняя женщина. Полиция допрашивает ее мужа