"Мясник из Акко", зарезавший в 2018 году жену, приговорен к 21 году тюремного заключения

Окружной суд Хайфы приговорил к 21 году тюремного заключения 37-летнего Мухаммада Лававиди, который в декабре 2018 года убил свою жену Иман Ахмад Авад, перерезав ей горло.

Осужденный, работавший мясником, получил прозвище "мясник из Акко".

29-летняя Иман Авад была убита 11 декабря 2018 года в собственной квартире в Акко. Муж сначала зарезал супругу, а потом вызвал полицию, заявив, что нашел жену мертвой. Несколько недель спустя мужчина признался в убийстве.