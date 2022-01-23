Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 20:42

В Иерусалиме "харедим" угрожают погромом магазину, торгующему "некошерными" телефонами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме "харедим" угрожают погромом магазину, торгующему "некошерными" телефонами

Несмотря на ливень, возле магазина электроники в иерусалимском квартале Геула собрались сотни членов ультрарелигиозной общины. Они выражают недовольство тем, что магазин продает "некошерные" мобильные телефоны.

В ходе подобных акций, проходящих в кварталах компактного проживания ультраортодоксальной общины, были разгромлены уже десятки магазинов, торгующих электроникой.

"Кошерным" считается телефон, с помощью которого невозможно получить доступ к "нескромному" контенту в интернете. По факту, "кошерными" являются обычные кнопочные телефоны.


Полиция Израиля пытается оттеснить толпу от магазина и не допустить вандализма. Телеканал "Кан-11" передал, что в результате столкновений пострадали двое полицейских.

Полицией задержаны трое участников беспорядков.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:56 Новости 12-го канала: 80000 домов в Израиле опасны при землетрясении
20:53 "Кан": Мандельблит намерен закрыть дело против полицейских, преследовавших Ахувию Сандака
20:42 В Иерусалиме "харедим" угрожают погромом магазину, торгующему "некошерными" телефонами
19:39 Айяла Тамар, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой
18:28 МИД Израиля опровергает: мы не просили воздержаться от поездок в Украину
18:18 Ольмерт потребовал провести психиатрическое освидетельствование семьи Нетаниягу
18:12 Внимание, розыск: пропал 73-летний Роман Гитлин из Бней-Брака
18:04 Внимание, розыск: пропал 82-летний Наум Берлин из Петах-Тиквы
17:49 "Ракевет Исраиэль" продолжает сокращать расписание поездов из-за болезни машинистов
17:25 СМИ: МИД просит израильтян воздержаться от поездок в Украину
Загрузка...