В Иерусалиме "харедим" угрожают погромом магазину, торгующему "некошерными" телефонами

Несмотря на ливень, возле магазина электроники в иерусалимском квартале Геула собрались сотни членов ультрарелигиозной общины. Они выражают недовольство тем, что магазин продает "некошерные" мобильные телефоны.

В ходе подобных акций, проходящих в кварталах компактного проживания ультраортодоксальной общины, были разгромлены уже десятки магазинов, торгующих электроникой.

"Кошерным" считается телефон, с помощью которого невозможно получить доступ к "нескромному" контенту в интернете. По факту, "кошерными" являются обычные кнопочные телефоны.

Полиция Израиля пытается оттеснить толпу от магазина и не допустить вандализма. Телеканал "Кан-11" передал, что в результате столкновений пострадали двое полицейских.

Полицией задержаны трое участников беспорядков.