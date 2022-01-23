Айяла Тамар, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой
В воскресенье, 23 января, пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 62-летней Айялы Тамар, о пропаже которой сообщалось 22 января, на третий день ее поисков.
Из полиции сообщили, что приглашены родные женщины для завершения процедуры опознания.
У полиции нет оснований подозревать, что смерть женщины стала результатом насильственных действий.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2022
Полиция Израиля повторно просит помощи населения в розыске 62-летней Айялы Тамар
Полиция Израиля повторно просит помощи населения в розыске 62-летней Айялы Тамар