Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 19:39

Айяла Тамар, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Айяла Тамар

В воскресенье, 23 января, пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 62-летней Айялы Тамар, о пропаже которой сообщалось 22 января, на третий день ее поисков.

Из полиции сообщили, что приглашены родные женщины для завершения процедуры опознания.

У полиции нет оснований подозревать, что смерть женщины стала результатом насильственных действий.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2022
Полиция Израиля повторно просит помощи населения в розыске 62-летней Айялы Тамар

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:39 Айяла Тамар, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой
18:28 МИД Израиля опровергает: мы не просили воздержаться от поездок в Украину
18:18 Ольмерт потребовал провести психиатрическое освидетельствование семьи Нетаниягу
18:12 Внимание, розыск: пропал 73-летний Роман Гитлин из Бней-Брака
18:04 Внимание, розыск: пропал 82-летний Наум Берлин из Петах-Тиквы
17:49 "Ракевет Исраиэль" продолжает сокращать расписание поездов из-за болезни машинистов
17:25 СМИ: МИД просит израильтян воздержаться от поездок в Украину
16:20 Zoom-заседание одной из парламентских комиссий прервано из-за порноролика в окне участника
16:12 Прокуратура предъявила обвинения бедуинам , принимавшим участие в беспорядках в Негеве
14:31 Правительство утвердило предложение о создании следственной комиссии по вопросу о закупке субмарин
Загрузка...