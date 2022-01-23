Айяла Тамар, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой

В воскресенье, 23 января, пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 62-летней Айялы Тамар, о пропаже которой сообщалось 22 января, на третий день ее поисков.

Из полиции сообщили, что приглашены родные женщины для завершения процедуры опознания.

У полиции нет оснований подозревать, что смерть женщины стала результатом насильственных действий.