Исраэль Кац: "Если Нетаниягу уйдет, я сформирую коалицию в нынешнем Кнессете"

Бывший министр транспорта Исраэль Кац ("Ликуд") направил сообщение членам фракции и ведущим активистам "Ликуда". "Если Нетаниягу покинет свой пост, я смогу сформировать коалицию в действующем Кнессете, не бронируя место ни для кого", - заявил Кац.

Это заявление поступило на фоне публикаций, согласно которым, Исраэль Кац ведет переговоры о формировании альтернативного правительства в действующем Кнессете. Помимо прочего, публиковалась информация, согласно которой Кац ведет переговоры с главой "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром о создании ротационного правительства в случае ухода Нетаниягу из политики.

Накануне депутат Мири Регев призвала Каца официально опровергнуть эти слухи. "Я не веду никаких переговоров с представителями коалиции о создании правительства. соли и когда Нетаниягу покинет свой пост, я прежде всего буду сожалеть о том, что это произошло в такой форме, а затем в полном соответствии с уставом "Ликуда", сделаю все для того, чтобы быть избранным на должность временного главы "Ликуда"", - пояснил Кац.

В период совместного пребывания в "Ликуде", Кац и Саар враждовали и считались главными конкурентами на то, чтобы стать преемниками Биньямина Нетаниягу.