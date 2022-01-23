На севере Израиля произошло повторное землетрясение

Днем в воскресенье, 23 января, на севере Израиля в районе Иорданской долины и Бейт-Шаана произошло второе за последние сутки землетрясение. Жители сообщают, что ощущали слабые подземные толчки.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло повторное землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился около Бейт-Шеана. Очаг залегал на глубине 16 км.

Полиция Израиля сообщает о повторном землетрясении магнитудой 3,7. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, в ночь на 23 января на севере Израиля произошло землетрясение магнитудой 3,7. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился севернее Бейт-Шеана. Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущали жители севера Израиля, а также в округе Шарон, Тель-Авиве и Беэр-Шеве.