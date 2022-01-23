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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 09:49

В арабской деревне Кира повреждены автомобили, написаны антиарабские лозунги

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В арабской деревне Кира повреждены автомобили, написаны антиарабские лозунги

Рано утром в воскресенье, 23 января, в арабской деревне Кира (к северу от Ариэля) местные жители обнаружили, что у семи автомобилей пробиты шины. На автомобилях и рядом на стенах были написаны антиарабские лозунги на иврите.

Полиция заявляет, что, по всей видимости, речь идет об очередной акции "таг мехир" ("акции возмездия").

Сообщений о задержании подозреваемых в причастности к этой акции не поступало.


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