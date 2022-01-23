В арабской деревне Кира повреждены автомобили, написаны антиарабские лозунги
Рано утром в воскресенье, 23 января, в арабской деревне Кира (к северу от Ариэля) местные жители обнаружили, что у семи автомобилей пробиты шины. На автомобилях и рядом на стенах были написаны антиарабские лозунги на иврите.
Полиция заявляет, что, по всей видимости, речь идет об очередной акции "таг мехир" ("акции возмездия").
Сообщений о задержании подозреваемых в причастности к этой акции не поступало.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2021
В арабской деревне Марда повреждены автомобили, рядом на стенах нарисованы "звезды Давида"
В арабской деревне Марда повреждены автомобили, рядом на стенах нарисованы "звезды Давида"