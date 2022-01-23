Предъявлены обвинения в наркоторголе и продаже оружия 22 гражданам, большинство из них проживали в Кафр Касеме
В воскресенье, 23 января, в окружной суд Центрального округа было подано обвинительное заключение в отношении 22 подсудимых, задержанных с помощью тайного агента полиции по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и торговле оружием.
По данным следствия, задержанные выручили не менее 715 тысяч шекелей от сделок по продаже оружия и не менее 180 тысяч шекелей – от продажи наркотиков. Тайный агент полиции действовал в период с сентября 2020-го по январь 2022 года.
15 задержанных являются жителями Кафр Касема, один – житель Палестинской автономии.
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