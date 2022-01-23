Яир Лапид встречался с Хусейном Аш-Шейхом

23 января министр иностранных дел и сменный премьер-министр Яир Лапид встречался с министром по гражданским вопросам Палестинской автономии Хусейном аш-Шейхом. Об этой встрече написали портал Ynet и сайт "Гаарец".

Согласно опубликованной информации, встреча состоялась в Израиле. Ее детали не сообщаются. Пресс-служба партии "Еш Атид" не комментирует эту публикацию.

Хусейн аш-Шейх является приближенным к главе ПА Махмуду Аббасу и отвечает за вопросы гражданской и военной координации с Израилем.