Новости 12-го канала: 80000 домов в Израиле опасны при землетрясении

Как сообщают Новости 12-го телеканала, на минувшей неделе специалисты министерства строительства завершили работу над отчетом о готовности зданий к мощному землетрясению. Около 80000 домов определены как дома с высоким уровнем угрозы, и 35% из них в случае землетрясения будет нанесен значительный ущерб.

Как сообщает журналистка Амалия Дуэк, особенно много таких домов в Кирьят-Шмоне, Цфате, Тверии, Хацоре, Афуле, Мигдаль-Эмеке, Кацрине, Рош-Пине, Бейт-Шеане и Эйлате. 1871 дом в этих городах считается потенциально опасным, и 54% будет нанесен значительный ущерб.

Также отмечается, что для укрепления строений требуются ассигнования в размере около двух миллиардов шекелей, однако на деле правительство выделило около 70 миллионов шекелей.

Решить проблему должен был стандарт ТАМА-38, позволяющий подрядчикам, при условии ремонта зданий и укрепления их каркаса, надстраивать дополнительные этажи. Однако проект пользовался популярностью только в центральных районах Израиля, где есть повышенный спрос на жилье.

Израиль находится в сейсмически опасной зоне, на Сирийско-Африканском разломе. Согласно статистике, мощные землетрясения здесь происходят примерно каждые 100 лет. Последнее из них, в 1927 году, привело к гибели почти 300 человек и вызвало значительные разрушения.

За последние сутки на севере Израиля произошло два землетрясения, магнитуда которых не превышала 3,7 баллов. Несмотря на то, что такие толчки периодически ощущаются в Израиле, они могут быть предвестником более сильного и разрушительного землетрясения.