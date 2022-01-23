Прокуратура предъявила обвинения бедуинам , принимавшим участие в беспорядках в Негеве

Прокуратура представила в мировой суд в Беэр-Шеве обвинительные заключения против трех бедуинов, задержанных за участие в массовых беспорядках в Негеве в знак протеста против лесопосадок, проводившихся национальным фондом (ККЛ).

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые бросали в полицейских камни и клали покрышки на шоссе №25.

Троим предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, создании помех полицейским при исполнении служебных обязанностей и в преступной халатности, способной вызвать человеческие жертвы.