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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 16:12

Прокуратура предъявила обвинения бедуинам , принимавшим участие в беспорядках в Негеве

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Прокуратура предъявила обвинения бедуинам , принимавшим участие в беспорядках в Негеве

Прокуратура представила в мировой суд в Беэр-Шеве обвинительные заключения против трех бедуинов, задержанных за участие в массовых беспорядках в Негеве в знак протеста против лесопосадок, проводившихся национальным фондом (ККЛ).

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые бросали в полицейских камни и клали покрышки на шоссе №25.

Троим предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, создании помех полицейским при исполнении служебных обязанностей и в преступной халатности, способной вызвать человеческие жертвы.


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