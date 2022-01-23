Правительство утвердило предложение о создании следственной комиссии по вопросу о закупке субмарин

Правительство утвердило предложение о создании государственной следственной комиссии по вопросу о приобретении субмарин. Премьер-министр Нафтали Беннет воздержался при голосовании.

Министр внутренних дел Айелет Шакед проголосовала против. Министры от партии "Тиква Хадаша", в том числе министр строительства Зеэв Элькин, проголосовали за.

После голосования глава "Еш Атид" и министр иностранных дел Яир Лапид заявил: "Это дело будет расследовано со всей основательностью".

Из пресс-службы "Ликуда" передали: "Первое, что должна проверить комиссия, как получилось, что все, кто на протяжении лет был против закупки трех дополнительных подлодок вдруг утвердили их приобретение, да еще на миллиард шекелей дороже за общественный счет, когда эти деньги были бы сэкономлены, если бы подводные лодки были приобретены вовремя. Закупка подлодок жизненна важна для защиты безопасности Израиля, и скандалом является то, что это было отложено до сих пор из-за бездарных политиков, которые нанесли вред безопасности государства ради беспочвенных политических обвинений".

А премьер-министр Нафтали Беннет заявил, выступая на заседании правительства: "Мне важно сказать всем гражданам Израиля: при этом правительстве процессы оборонных закупок свободны от сторонних соображений. Единственное, на что мы ориентируемся - это безопасность Израиля. На прошлой неделе мы подписали контракт на приобретение трех подводных лодок, что чрезвычайно важно для обеспечения безопасности страны на десятилетия вперед. И это после серьезной задержки на протяжении ряда лет. В конечном счете, важно именно обеспечение непрерывности стратегических возможностей государства Израиль".

Создание комиссии, инициированное министром обороны Бени Ганцем еще в период работы предыдущего правительства, является продолжением расследования "дела 3000", которое также называлось "делом о субмаринах". .

Как сообщалось ранее, следствием было установлено, что германский концерн Thyssenkrupp поставил Израилю пять субмарин, которые были приняты на вооружение ВМС ЦАХАЛа. До 2009 года бригадный генерал Запаса Иешаягу Барекет был представителем концерна на переговорах с Израилем, а затем его внезапно заменил бизнесмен Михаэль (Мики) Ганор. Выводы расследования свидетельствуют о том, что занимавший тогда должность командующего ВМС Элиэзер (Чайни) Маром и заместитель главы Совета по национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф предпринимали активные шаги для назначения Ганора на эту должность, ожидая получить от него впоследствии "вознаграждение". В период пребывания Ганора на посту представителя концерна были заключены сделки о приобретении подводных лодок и других кораблей на сотни миллионов евро и велись переговоры о приобретении дополнительных судов на еще более крупную сумму. В ходе следствия постоянно возникали подозрения в том, что бизнесмены и должностные лица получали или требовали от Мики Ганора различные незаконные блага – прямые или косвенные, связанные с приобретением субмарин и других кораблей или связанных со сделками, которые лишь обдумывались и готовились при участии Ганора. Это создавало ситуацию острого конфликта интересов между занимаемыми ими должностями и обязанностью охранять интересы государства и их личными бизнес-интересами.

Ни во время следствия, проводившегося полицией, ни в отчете государственного контролера, имя Биньямина Нетаниягу не упоминалось в качестве подозреваемого в совершении каких-либо правонарушений. Бывший министр обороны Моше Яалон и некоторые другие лица утверждали, что следственные органы вывели Нетаниягу из круга подозреваемых по соображениям, не имеющим отношения непосредственно к материалам дела. В то же время,