Ольмерт потребовал провести психиатрическое освидетельствование семьи Нетаниягу

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт обратился в мировой суд в Тель-Авиве с просьбой обязать семью еще одного бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу пройти психиатрическое освидетельствование.

Речь идет о Биньямине и Саре Нетаниягу, а также об их сыне Яире.

Просьба была подана в рамках рассмотрения иска, поданного семьей Нетаниягу против Эхуда Ольмерта, который в двух случаях назвал своего преемника и членов его семьи душевнобольными. В рамках иска, Нетаниягу требует от Ольмерта более 800 тысяч шекелей.

Ольмерт требует, чтобы семья Нетаниягу представила все документы, касающиеся получения ею психиатрических препаратов, а также даты посещения психиатров.