Внимание, розыск: пропал 73-летний Роман Гитлин из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 73-летнего Романа Гитлина, жителя Бней-Брака. Последний раз его видели 22 января в больнице в Тель а-Шомере.

Приметы разыскиваемого: рост 186 см, голубые глаза, имеет лысину. У мужчина ампутирована правая нога.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 03-6796452 в отделение полиции или в диспетчерскую службу по телефону 100.