Министры проголосуют за создание следственной комиссии по вопросу о закупке субмарин

23 января министры проголосуют по вопросу о создании государственной следственной комиссии по расследованию обстоятельств закупки субмарин.

Согласно опубликованной информации, премьер-министр Нафтали Беннет склоняется к тому, чтобы воздержаться при голосовании. Беннет возражает против создания комиссии, однако не голосует против, чтобы не создавать дополнительной напряженности в коалиции. Министр внутренних дел Айелет Шакед проголосует против. Министр юстиции и глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар предоставил министрам от своей партии свободу голосования.

Ожидается, что министр строительства Зеэв Элькин проголосует против. Несмотря на это, ожидается, что решение о создании комиссии будет утверждено, что так как все министры от "Кахоль Лаван", "Еш Атид", НДИ, "Аводы" и МЕРЕЦ проголосуют за это предложение. Инициатива создания комиссии принадлежит министру обороны Бени Ганцу. Он добивался этого еще в Кнессете 23-го созыва, однако лишь сейчас создание комиссии стало возможным, так как большинство министров правительства выступают за него.

Возражения Беннета, Шакед и Элькина мотивированы нежелательным влиянием вмешательства судебной системы в решения исполнительной власти. Однако в политической системе есть те, кто считают, что их возражения продиктованы желанием сохранить возможность создания правительства с "Ликудом" или присоединения к "Ликуду" в случае ухода из политики Биньямина Нетаниягу.

Сам Бени Ганц, заразившийся коронавирусом, находится в изоляции, однако примет участие в голосовании. В то же время, заседание военно-политического кабинета, запланированное на 23 января, не состоится.