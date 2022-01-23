Досудебная сделка Арье Дери: глава ШАС подал в отставку из Кнессета
Депутат Кнессета и лидер партии ШАС Арье Дери подал заявление об уходе в отставку из Кнессета.
Решение об отставке вступит в силу в течение 48 часов.
Отставка Дери последовала в связи с подписанием им досудебной сделки с прокуратурой.
Напомним, в рамках досудебной сделки Дери признает себя виновным по двум пунктам нарушения налогового законодательства. Он будет приговорен к условному тюремному сроку и к выплате штрафа в размере 180 тысяч шекелей.
Дери должен был подать в отставку из Кнессета, чтобы его действия не признали ("калон"). Это означает, что Дери сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.
20 ноября 2018 года полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, была собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия. Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения. Прокуратура не включила в обвинительное заключение и все другие пункты, оставив лишь налоговые нарушения.
В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году.
Как сообщала полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.
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