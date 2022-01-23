Прогноз погоды на 23 января: похолодание, дожди, шторм, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 23 января, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Дожди от севера до Негева, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-9 градусов, в Тель-Авиве – 10-13, в Хайфе – 10-11, в Эйлате – 8-20, в Беэр-Шеве – 4-15, в Мицпе-Рамоне – 2-9, на побережье Мертвого моря – 11-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-14, в Ариэле – 7-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-13, на Голанских высотах – 8-9.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 240-340 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 50 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник – холодно, дожди. Во вторник температура немного повысится, без осадков. В среду – похолодание, дожди.