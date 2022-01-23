На севере Израиля произошло землетрясение магнитудой 3,7

В ночь на воскресенье, 23 января, на севере Израиля произошло землетрясение магнитудой 4,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился севернее Бейт-Шеана. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сайт Ynet написал, что подземные толчки ощущали жители севера Израиля, а также в округе Шарон, Тель-Авиве и Беэр-Шеве.

По данным израильских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 3,7, а эпицентр находился в 16 км к северо-востоку от Бейт-Шеана.

Землетрясение произошло в 23:36 и его также ощущали жители Иордании.

Жители Афулы выложили в соцсети видео, на которых слышно, что в городе системы раннего оповещения о землетрясении, призывающие жителей выйти на улицу и отойти на безопасное расстояние от строений.

Информации о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.