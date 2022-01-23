Внимание, розыск: пропал 82-летний Наум Берлин из Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 82-летнего Наума Берлина, жителя Петах-Тиквы. Последний раз его видели 22 января около 18:00, когда он выходил из дома.

Приметы разыскиваемого: рост 155 см, среднее телосложение, карие глаза. Ушел из дома в черных домашних тапочках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 03-9393444 в отделение полиции или в диспетчерскую службу по телефону 100.