Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 17:49

"Ракевет Исраиэль" продолжает сокращать расписание поездов из-за болезни машинистов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Ракевет Исраиэль" продолжает сокращать расписание поездов из-за болезни машинистов

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила в воскресенье, 23 января, что из-за болезни машинистов поезда на этой неделе не вернутся к работе по обычному расписанию: на некоторых линиях увеличен интервал движения, другие линии вообще не обслуживаются.

Временно не будут обслуживаться линии Бейт-Шеан - Хоф а-Кармиэль, Димона - Беэр-Шева.

Железнодорожная станция в Бейт-Шемеше останется закрытой.


Сокращено количество поездов на линии между Иерусалимом и Герцлией, Ашкелоном и Беэр-Шевой, а также Ришон ле-Ционом (Моше Даян) и Тель-Авивом.

Станции "Кармиэль" и "Ахихуд" будут работать только в часы "пик" - с 6:00 до 9:00 и 15:00 до 18:00.

Железнодорожная компания сообщила, что будут курсировать бесплатные "шаттлы" от закрытых станций.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:28 МИД Израиля опровергает: мы не просили воздержаться от поездок в Украину
18:18 Ольмерт потребовал провести психиатрическое освидетельствование семьи Нетаниягу
18:12 Внимание, розыск: пропал 73-летний Роман Гитлин из Бней-Брака
18:04 Внимание, розыск: пропал 82-летний Наум Берлин из Петах-Тиквы
17:49 "Ракевет Исраиэль" продолжает сокращать расписание поездов из-за болезни машинистов
17:25 СМИ: МИД просит израильтян воздержаться от поездок в Украину
16:20 Zoom-заседание одной из парламентских комиссий прервано из-за порноролика в окне участника
16:12 Прокуратура предъявила обвинения бедуинам , принимавшим участие в беспорядках в Негеве
14:31 Правительство утвердило предложение о создании следственной комиссии по вопросу о закупке субмарин
13:24 Правительство утвердило увеличение бюджета "Яд ва-Шема" на 29 миллионов шекелей
Загрузка...