"Ракевет Исраиэль" продолжает сокращать расписание поездов из-за болезни машинистов

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила в воскресенье, 23 января, что из-за болезни машинистов поезда на этой неделе не вернутся к работе по обычному расписанию: на некоторых линиях увеличен интервал движения, другие линии вообще не обслуживаются.

Временно не будут обслуживаться линии Бейт-Шеан - Хоф а-Кармиэль, Димона - Беэр-Шева.

Железнодорожная станция в Бейт-Шемеше останется закрытой.

Сокращено количество поездов на линии между Иерусалимом и Герцлией, Ашкелоном и Беэр-Шевой, а также Ришон ле-Ционом (Моше Даян) и Тель-Авивом.

Станции "Кармиэль" и "Ахихуд" будут работать только в часы "пик" - с 6:00 до 9:00 и 15:00 до 18:00.

Железнодорожная компания сообщила, что будут курсировать бесплатные "шаттлы" от закрытых станций.