СМИ: МИД просит израильтян воздержаться от поездок в Украину

В воскресенье, 23 января, новостная служба телеканала "Кешет-12" и сайта N12 сообщила о выпущенном МИДе предупреждении для туристов относительно поездок на Украину. (Отметим, что позднее МИД опроверг информацию о выпущенном предупреждении.)

По данным телеканала, МИД в этом сообщении просит граждан Израиля воздержаться от поездок в Украину, делая особый упор на нежелательность посещения Луганской и Донецкой областей. Оповещение выпущено в связи с нестабильностью ситуации в области безопасности.

Гражданам Израиля, находящимся в Украине, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и уделить особое внимание вопросам личной безопасности, а также следить за развитием ситуации в израильских и местных СМИ.

Отметим, что на сайте министерства иностранных дел Израиля относительно визитов в Украину не появилось никаких новых предупреждений. На момент написания этой заметки страна была помечена зеленым тегом: "Относительно этой страны нет специальных предупреждений". Последнее предупреждение было опубликовано в 2018.

В четверг, 20 января, на официальном сайте посольства Израиля в Украине была опубликована просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты "в свете сложившейся в Украине ситуации". Посольство просит заполнить эту анкету (на украинском, русском или иврите) на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.

При заполнении анкеты следует указать личные данные, включая паспортные сведения, номер мобильного телефона и место проживания. Наличие этих сведений в кризисной ситуации позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.