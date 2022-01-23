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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 13:24

Правительство утвердило увеличение бюджета "Яд ва-Шема" на 29 миллионов шекелей

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Правительство утвердило увеличение бюджета "Яд ва-Шема" на 29 миллионов шекелей

В воскресенье, 23 января, как и ожидалось, правительство утвердило увеличение бюджета мемориального комплекса "Яд ва-Шем" на 2022 год с целью борьбы с антисемитизмом и отрицанием "Холокоста".

Бюжет будет увеличен на 29 миллионов шекелей.

Ранее сообщалось, что предложение об увеличении бюджета было выдвинуто в связи с со сложностями в мобилизации пожертвований.

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