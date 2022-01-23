Виктор Катан, обвиняемый в убийстве на парковке, дал показания в суде

В воскресенье, 23 января, 76-летний Виктор Катан, обвиняемый в убийстве 41-летнего Офира Хасдая на парковке торгового центра "Азриэли" в Рамле, впервые дал показания в суде, изложив свою версию случившегося. Слушания проходили в окружном суде в Лоде.

По словам Виктора Катана, таксиста на пенсии, пистолет он приобрел на законных основаниях поскольку по работе ему зачастую приходилось бывать в опасных районах, в том числе по ночам в арабских населенных пунктах и в Палестинской автономии. После выхода на пенсию он не стал сдавать оружие и хранил его в домашнем сейфе. На вопрос судей о том, зачем он возил пистолет с собой после выхода на пенсию, подсудимый ответил, что не хотел оставлять оружие без присмотра и что это давало ему "чувство безопасности".

Далее Виктор Катан заявил, что 28 июля 2019 года он со своей женой Моникой собрался выпить кофе в торговом центре "Азриэли" в Рамле, а потому попросил ее спуститься на подземную стоянку и занять там место для их автомобиля, когда он въехал на стоянку, то увидел, что на четырех парковочных местах стоят "по диагонали" два больших автомобиля, а потом увидел, что его жену бьют. По словам обвиняемого, двое людей, которые били его жену, стояли к нему спиной и не реагировали на его крики, один из них был ростом примерно 1.85 и был примерно вдвое моложе. Катан утверждает, что когда он шел к этому мужчине, тот, как ему показалось, еще раз толкнул или ударил его жену. По версии Катана, он не собирался стрелять, но взял из своей машины пистолет, чтобы остановить сильного и молодого противника, напавшего на его жену. Виктор Катан заявил, что выстрелил в первый раз с расстояния нескольких метров, когда ему показалось, что этот мужчина собирается еще раз ударить его жену. Он сказал, что не собирался стрелять второй раз, и что второй выстрел мог быть случайным из-за дрожащей руки. От полученных ранений мужчина скончался.

Отметим, что прокуратура считает это убийство преднамеренным, так как Виктор Катан стрелял дважды, и второй выстрел в сердце оказался смертельным. Вдова убитого Дикла Хасдай настаивает на том, что Катан, несмотря на его возраст, должен быть посажен в тюрьму за убийство.

Два года назад прокуратура в тексте обвинительного заключения представляла происшедшее так: Офир Хасдай, приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы. На парковке было два свободных места, но другой водитель опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места. Офир через окно обратился к супруге второго водителя и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка. Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга, женщина ударила мужчину своей сумкой. Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала. Тогда из машины вышел супруг женщины и выстрелил в Офира. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?" И тогда мужчина выстрелил еще раз, прямо в грудь Офиру. Приехавшие по вызову парамедики констатировали смерть мужчины.

Тот факт, что Хасдай поставил свою машину "по диагонали", объясняется тем, что для его детей-инвалидов нужно было больше свободного пространства, чтобы выбраться из автомобиля.